За добу російські окупанти обстріляли 7 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 4 житлових будинків, є травмовані та загиблі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Вугледар, села Карлівка, Бердичі, Сєверне. Російські армійці атакували мирне населення із застосуванням артилерії та реактивних систем залпового вогню “Град”, внаслідок чого пошкоджено 4 житлових будинки.

Найбільше ударів – сім – завдали по Авдіївці. Окупанти влучили в оселю, загнула людина, також є травмовані у Бахмуті та Вуледарі.

Натомість вдалося евакуювати ще 188 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 29 100 осіб, серед них 4506 – діти, 1840 – люди з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 200 людей загинули та 2 587 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.

В Україні триває 262-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 80 210 російських загарбників.Станом на початок 262-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили 14 атак росіян на Харківщині, Донеччині та Луганщині. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи.