За добу російські загарбники обстріляли 8 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 11 цивільних об’єктів, є поранені.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські окупанти випустили снаряди по містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, селищах міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Північне, селу Карлівка. Окупанти вели вогонь із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та танків.

Внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об‘єктів – 8 житлових будинків, санепідемстанція й нежилі споруди.

Крім того, було зафіксовано два ракетних удари із ЗРК “С-300” по Краматорську. Російські снаряди поцілили в багатоквартирні будинки та інфраструктуру, поранено цивільну особу. Також з артилерії російські військові обстріляли Бахмут, є травмовані.

Натомість вдалося евакуювати ще 116 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 31 200 осіб, серед них 4693 – діти, 1900 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинули 1 223 цивільних мешканці, ще 2 638 були поранені. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.