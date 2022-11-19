За добу російські окупанти обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 4 житлових будинки, є травмовані та загиблі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, селища міського типу Велика Новосілка, Іллінка, села Торське, Времівка, Карлівка, Бердичі.

Війська РФ атакували з артилерії, мінометів та танків, внаслідок чого пошкоджено 4 житлових будинки. З мінометів російські загарбники обстріляли село Торське Лиманської громади, є вбиті та поранені.

За даними Нацполіції, артилерійські обстріли не вщухають у Бахмуті. Внаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний будинок, є травмовані.

Натомість вдалося евакуювати ще 687 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 30 600 осіб, серед них 4604 – діти, 1878 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 216 цивільних, ще 2 611 були поранені. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.