За добу російські загарбники обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники атакували міста Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, селища міського типу Велика Новосілка, Північне, села Красногорівка, Бердичі, Нетайлове, Серебрянка. Окупанти атакували мирне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, танків та ракет.

Внаслідок ворожих обстрілів знищено та пошкоджено 28 цивільних об‘єктів – 20 житлових будинків, медичний заклад, котельня, будівельний склад, господарча споруда, автомобілі.

Крім того, було зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці, пошкоджено 6 багатоквартирних будинків та інфраструктуру. За попередніми даними, людей серед постраждалих немає.

Також реактивною артилерією російські війська накрили Торецьк, є вбиті та поранені. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури та 12 приватних осель. Внаслідок ворожих атак є загиблий у селі Нетайлове. Натомість вдалося евакуювати ще 164 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 32 350 осіб, серед них 4 839 – діти, 1 936 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 251 особа, ще 2 711 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.