За добу російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 4 житлових будинки, є загиблі та травмовані.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби ворог здійснив сім вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Краматорськ Курахове, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Північне, села Кам’янка, Веселе, Водяне, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Максимільянівка, Георгіївка, Карлівка, Петрівка.

Війська РФ атакували цивільне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії, мінометів та ракет, внаслідок чого пошкоджено 4 житлових будинки, АЗС та автосалон.

За даними Нацполіції, зафіксовано чотири ракетних удари по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.

Також окупанти з реактивних систем залпового вогню “Град” атакували село Георгіївка Мар’їнської громади, внаслідок чого загинула одна особа. Крім того, від артилерійських обстрілів загинули цивільні мешканці у Кураховому та селі Петрівка Торецької громади.

Обстріли не припиняються у Бахмуті. Внаслідок ворожих влучань є загиблі та поранені серед мирних мешканців, пошкоджено два приватних будинки. Також є поранених у Максимільянівці та Авдіївці.

Натомість вдалося евакуювати ще 92 людини, з початку обов’язкової евакуації понад 30 800 осіб, серед них 4646 – діти, 1882 – люди з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 220 людей загинули та 2 620 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.