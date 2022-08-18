Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Внаслідок обстрілів ракетами та артилерією по 14 населеним пунктам Донецької області є втрати серед мирного населення. Натомість найбільше постраждала Авдіївка – задокументовано сім ударів по місту.
Також масованим обстрілам піддалися: м. Бахмут, м. Дружківка, м. Красногорівка, м. Сіверськ, м. Торецьк, смт Комишівка, смт Очеретине, с. Желанне друге, с. Мемрик, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Федорівка, та с. Світле.
Російські армійці застосували: ЗРК “С-300”, РСЗВ “Ураган”, “Град”, артилерію та завдали авіаудар.
За даними правоохоронців, є поранені та загиблі серед мирного населення. Зруйновано та пошкоджено 51 об’єкт – 40 житлових будинків, комунальне підприємство, школа, сільгосптехніка, ангар та будівля виправної колонії.
Окрім того, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за 17 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще 6 людей отримали поранення.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 739 людей загинули та 1918 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже наразі там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- В Україні триває 176-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період воїни ЗСУ ліквідували понад 44 тисячі російських окупантів, з яких 200 – за минулу добу.
- В ніч на 18 серпня росіяни тричі обстріляли Дніпропетровську область. Атаки зазнали два райони — Криворізький та Нікопольський.
- У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни примушують місцевих мешканців самотужки знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, обіцяючи колись влаштувати на роботу на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.