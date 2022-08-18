У Донецькій області за добу російські загарбники завдали 22 удари та поцілила у житловий сектор, школу й комунальні об’єкти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Внаслідок обстрілів ракетами та артилерією по 14 населеним пунктам Донецької області є втрати серед мирного населення. Натомість найбільше постраждала Авдіївка – задокументовано сім ударів по місту.

Також масованим обстрілам піддалися: м. Бахмут, м. Дружківка, м. Красногорівка, м. Сіверськ, м. Торецьк, смт Комишівка, смт Очеретине, с. Желанне друге, с. Мемрик, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Федорівка, та с. Світле.

Російські армійці застосували: ЗРК “С-300”, РСЗВ “Ураган”, “Град”, артилерію та завдали авіаудар.

За даними правоохоронців, є поранені та загиблі серед мирного населення. Зруйновано та пошкоджено 51 об’єкт – 40 житлових будинків, комунальне підприємство, школа, сільгосптехніка, ангар та будівля виправної колонії.

Окрім того, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за 17 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще 6 людей отримали поранення.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 739 людей загинули та 1918 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже наразі там неможливо встановити точну кількість постраждалих.