За добу російські загарбники 10 разів обстріляли мирне населення у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 11 житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут та селище міського типу Велика Новосілка. Окупанти атакували цивільне населення із реактивних систем залпового вогню “Град” й артилерії. За добу знищено та пошкоджено 11 житлових будинків.

Зокрема шість обстрілів пережила Авдіївка. Руйнувань зазнали 10 приватних осель. Внаслідок атак по Бахмуту пошкоджено багатоквартирний будинок, є травмовані.

Тим часом вдалося евакуювати ще 84 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 867 осіб, серед них 5 041 – діти, 1 979 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 281 особа, ще 2 799 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.