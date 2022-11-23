За добу російські загарбники обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 12 цивільних об’єктів, є загиблі та травмовані.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Торецьк, селу Олександропіль. Окупанти застосували проти цивільного населення реактивні системи залпового вогню “Град” та артилерію.

Внаслідок обстрілів знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, пожежну частину, спецтранспорт, складське приміщення.

Крім того, за добу окупаційні війська чотири рази обстріляли Бахмут, вбили та поранили цивільних. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, об’єкти інфраструктури.

З артилерії російська війська завдавали ударів й по місту Часів Яр, снаряди поцілили у чотири багатоквартирних будинки, є травмовані.

Натомість вдалося евакуювати ще 130 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 31 000 осіб, серед них 4 660 – діти, 1 886 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинув 1 221 цивільний мешканець, ще 2 628 були поранені. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.

Станом на початок 273-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили одинадцять атак окупантів у Луганській та Донецькій областях. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах.