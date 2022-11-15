За добу російські загарбники обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 8 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Селидове, Бахмут, Часів Яр, селище міського типу Велика Новосілка, села Іванівське, Шахтарське, Карлівка та Сєверне.

Російські армійці атакували мирне населення із застосуванням артилерії, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч” та мінометів.

За даними Нацполіції, внаслідок масованих обстрілів знищено та пошкоджено 8 цивільних об’єктів – 3 житлових будинки, приміщення шахти, склад тощо.

Також було зафіксовано ракетний удар із ЗРК “С-300” по селу Шахтарське Великоновосілківської громади. З реактивних систем залпового вогню “Смерч” окупанти вдарили по місту Селидове. Внаслідок обстрілів в обох населених пунктах пошкоджено інфраструктуру, постраждалих немає.

Крім того, від артилерійського обстрілу у селі Сєверне Очеретинської громади загинула людина, також є поранений у Бахмуті.

Натомість вдалося евакуювати ще 200 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 29 600 осіб, серед них 4547 – діти, 1864 – люди з інвалідністю.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 208 людей загинули та 2 593 отримали поранення. Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.