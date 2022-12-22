За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли Авдіївку, Бахмут, Лиман, Покровськ, Костянтинівку, Торецьк, селища міського типу Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Времівка та Курахівка. Окупанти атакували цивільне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 23 цивільних об‘єкти – 17 житлових будинків, школу, завод, магазин, господарчу споруду, автомобілі. Також зафіксовано ракетні удари із ЗРК “С-300” по Костянтинівці, Лиману та Покровську. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури і будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, авіаудару окупанти завдали по Великій Новосілці, з “Градів” накрили Авдіївку. Інформація щодо жертв і пошкоджень не надходила. Внаслідок артилерійських і мінометних обстрілів є поранені у Бахмуті та Торецьку.

Тим часом вдалося евакуювати ще 78 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 440 осіб, серед них 4983 – діти, 1959 – особи з інвалідністю.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні, 22 грудня, окупанти завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по місту Часів Яр Донецької області, внаслідок чого один цивільний загинув, ще двоє отримали поранення. Також пошкоджено багатоквартирні будинки.