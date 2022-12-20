За добу російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Лиман, Залізне, Часів Яр, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Щербинівка, села Времівка, Диліївка, Карлівка, Веселе, Орлівка, Кам’янка, Ласточкине, Красногорівка.

Окупанти атакували цивільне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об’єктів – 10 житлових будинків, лікарню, готель, автомобілі.

Авіацією російські загарбники завдавали ударів по селах Кам’янка, Веселе та селищу Велика Новосілка. З “Градів” завдали ударів по селах Ласточкине, Времівка та місту Авдіївка. У всіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила.

Крім того, зафіксовано ракетний удар із ЗРК “С-300” по Костянтинівці, пошкоджено інфраструктуру. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також з “Ураганів” окупанти накрили Лиман, поцілили в лікарню та три багатоквартирні будинки, є травмовані. Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблі у містах Бахмут, Залізне, а також є поранені у селищах Очеретине, Щербинівка та місті Бахмут.

Натомість вдалося евакуювати ще 62 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 260 осіб, серед них 4960 – діти, 1953 – особи з інвалідністю.