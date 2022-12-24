За добу російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Лиман, Краматорськ, Часів Яр, Курахове, Торецьк, селищу міського типу Велика Новосілка, селах Тоненьке, Ласточкине, Переїзне, Єлизаветівка, Петрівка.

Окупанти атакували цивільне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії, танків та мінометів. Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів – 19 житлових будинків, школа, гаражі, автомобіль.

Реактивною артилерією російські війська накрили місто Курахове, є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури та багатоквартирні будинки.

Крім того, з “Ураганів” російські армійці обстріляли Лиман, внаслідок чого є травмований серед цивільних мешканців, пошкоджено 5 приватних осель.

Також зафіксовано два ракетних удари із ЗРК “С-300” по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в школу, багатоповерхові та приватні будинки. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Часовому Ярі та Єлизаветівці.

Тим часом вдалося евакуювати ще 56 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 570 осіб, серед них 4995 – діти, 1964 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 281 особа, ще 2 785 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.