За добу російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 8 об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники завдали ударів по 13 населених пунктах – містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Курахове, селищах міського типу Велика Новосілка, Желанне, Райгородок, селах Богданівка, Веселе, Кам’янка, Красногорівка, Орлівка, Тоненьке.

Окупанти атакували житлові квартали з авіації, “Іскандерами”, реактивною та важкою артилерією. За попередніми даними, постраждалих серед цивільних мешканців немає. Поранено двох поліціянтів.

За добу знищено та пошкоджено 8 об’єктів – житлові будинки, два заводи, магазин, торгові павільйони, службовий автомобіль.

Крім того, російські армійці завдали ракетних ударів по Костянтинівці та Райгородку. Пошкоджено інфраструктуру, у селищі Райгородок постраждали співробітники поліції, які несли службу в групі реагування.

У Кураховому росіяни обстріляли з артилерії супермаркет і ринок. Десять обстрілів прийшлося по Авдіївці. В обох випадках інформація про постраждалих не надходила.

Тим часом вдалося евакуювати ще 79 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 946 осіб, серед них 5052 – діти, 1981 – особи з інвалідністю.