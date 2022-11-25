За добу російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 15 цивільних об’єктів, є поранені.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Слов’янськ, Торецьк, селищах міського типу Гостре, Північне, Очеретине, Велика Новосілка, селах Веселе, Олександропіль, Кам’янка, Архангельське, Ласточкине, Карлівка та Времівка.

Російські загарбники атакували з авіації, ракетних систем, реактивних систем залпового вогню “Град” й артилерії. Внаслідок обстрілів є поранені, інформації щодо загиблих не надходило.

За даними Нацполіції, зруйновано та пошкоджено 11 житлових будинків, лікарню, дитячий садок, відділення пошти. Загалом – 15 цивільних об’єктів.

Внаслідок обстрілів поранено жителів Вугледара, Красногорівки та Бахмута, де постраждали й двоє поліціянтів. Російські війська продовжують знищувати Авдіївку, яка витримала дев’ять атак.

Крім того, окупанти здійснили ракетний обстріл Торецька. Влучили у дошкільний заклад і лікарню, пошкодили щонайменше 5 осель.

Слов’янськ і деокуповане Дробишеве зазнали ударів із ЗРК “С-300”. Пошкоджено будинки й поштове відділення, мирні мешканці не постраждали.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 223 людей загинули та 2 634 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.