За добу російські загарбники обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 50 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці завдали 37 ударів по 14 населених пунктах. Серед постраждалих – дитина. Також поранено співробітника поліції.

Під ворожими обстрілами перебували міста Авдіївка, Лиман, Костянтинівка, Торецьк, Часів Яр, селище міського типу Велика Новосілка, села Бердичі, Ласточкине, Дачне, Діброва, Веселе, Времівка, Дальнє, Кам’янка.

Російські загарбники атакували мирне населення з авіації, ракетних систем, ТОС-1А “Сонцепек”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, танків.Внаслідок російських атак є загиблі та поранені мирні жителі.

Загалом протягом доби знищено та пошкоджено 50 цивільних об’єктів – 38 житлових будинків, з них 16 – багатоквартирні, дошкільний заклад, кафе, трамвайне депо, адмінбудівля поліції, залізничний об’єкт, автомобілі.

Також окупанти здійснили масовану атаку на Авдіївку, яку накривали вогнем 15 разів. Руйнувань зазнали 29 будинків, інформація про постраждалих не надходила.

Шість ракет “С-300” окупанти спрямували на північ Донеччини. Дві з них влучили на територію трамвайного депо в Костянтинівці, пошкоджено приватну оселю та кафе. Ще трьох ударів зазнав Лиман – постраждала інфраструктура та приватне житло. У селі Діброва внаслідок влучання ракети загинула людина, є поранені.

Крім того, ворожою артилерією в селі Дальнє поранено дитину 2009 року народження та пошкоджено приватний будинок. Правоохоронці також задокументували ракетний обстріл села Богатир, який стався у ніч на 30 грудня. Внаслідок влучання двох ракет С-300 пошкоджено церкву та кафе, без жертв.

Тим часом вдалося евакуювати ще 74 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 34 108 осіб, серед них 5 063 – діти, 1992 – люди з інвалідністю.