За добу російські загарбники обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 7 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, селище міського типу Велика Новосілка, села Карлівка, Іванівське, Островське. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 7 цивільних об’єктів – оселі та магазин мобільної техніки.

Крім того, внаслідок артилерійського удару в Бахмуті руйнувань зазнав багатоквартирний будинок та приміщення магазину. У селі Іванівське внаслідок російської атаки поранено мирного жителя.

Тим часом вдалося евакуювати ще 69 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 783 особи, серед них 5035 – діти, 1975 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 281 особа, ще 2 796 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.