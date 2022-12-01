За добу російські загарбники обстріляли 8 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби армія РФ обстріляла міста Курахове, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Вугледар, селища міського типу Велика Новосілка, Північне, село Времівка.

Ворог атакував мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град” та артилерії. Внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, коксохімічний завод, склад хлібокомбінату, адмінбудівля.

Крім того, під щільним артилерійським вогнем перебував Бахмут. Російські загарбники шість разів обстріляв місто, поранили цивільних. Руйнувань зазнали приватний будинок та інфраструктура.

Також було зафіксовано авіаудар по місту Вугледар та селу Времівка, інформація щодо жертв і поранених не надходила. «Градами» окупанти накрили Авдіївку та селище Велика Новосілка. За попередніми даними, постраждалих немає.

Натомість вдалося евакуювати ще 137 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 31 630 осіб, серед них 4752 – діти, 1918 – люди з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 235 осіб загинули та 2 665 отримали поранення. Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.