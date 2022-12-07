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Донеччина: за добу окупанти здійснили 21 вогневу атаку, є поранені

За добу російські загарбники обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів.

Середа, 7 грудня 2022, 13:32
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Зображення: dn.npu.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники атакували міста Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Курахове, селища міського типу Малотаранівка, Північне, Гостре, Очеретино, село Карлівка.

Окупанти для обстрілів населення застосували оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”, зенітно-ракетні комплекси “С-300”, реактивні системи залпового вогню “Град”, артилерію й танки.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів – 22 житлових будинки, школа, ТЕС, адмінбудівлі, гаражі. Зафіксовано три ракетних удари із ЗРК “С-300” по селищу Малотаранівка. Ворожі снаряди поцілили в приватні оселі цивільних мешканців. За попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, з “Іскандерів” російські загарбники вдарили по Краматорську, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю заводу. Інформація про поранених не надходила. Реактивною артилерією російські війська накрили Курахове, є травмований. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок ворожих атак є поранений у Бахмуті.

Зображення: dn.npu.gov.ua

Зазначимо, що протягом минулої доби українські захисники ліквідували 540 військових РФ. Загалом з початку повномасштабної збройної агресії втрати загарбників становлять 92 740 людей.

Теги: обстріли мирних, обстріли цивільних, повномасштабна війна, російські загарбники, російські окупанти, російсько-українська війна - наслідки

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