За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 4 житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Курахове, Часів Яр, селище міського типу Велика Новосілка, села Кам’янка, Мемрик, Бердичі, Єлизаветівка, Біла Гора, Роздолівка.

Окупанти атакували цивільне населення авіацією, реактивними системами залпового вогню “Град”, “Смерч” та артилерією. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 4 житлових будинки, трансформатор, адмінбудівля, гараж.

Крім того, під масованим артилерійським обстрілом перебував Бахмутський район. Внаслідок ворожих влучань є загиблі у місті Часів Яр і селі Роздолівка, також є травмовані у Бахмуті.

З “Градів” російські армійці атакували Авдіївку, внаслідок чого є поранені. Також реактивною артилерією окупанти обстріляли село Біла Гора Краматорського району, вбили людину.

Натомість вдалося евакуювати ще 73 людини, з початку обов’язкової евакуації – понад 32 990 осіб, серед них 4 930 – діти, 1 948 – люди з інвалідністю.