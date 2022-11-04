За добу російські загарбники обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 57 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Мар’їнка, Покровськ, Часів Яр, селища міського типу Велика Новосілка, Неліпівка, Щербинівка, села Времівка, Карлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Ласточкине, Максимільянівка, Павлівка.

Для атак по цивільній інфраструктурі окупанти застосували реактивні системи залпового вогню “Град” й “Смерч”, артилерію, міномети та танки.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 57 цивільних об‘єктів, серед них – 41 приватний будинок, школа, трансформатор, газова труба, автобаза, господарчі споруди та автомобілі.

Також російські війська завдали удару по Покровську з реактивної системи залпового вогню “Смерч”, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджено 21 приватний будинок та об’єкти інфраструктури.

Крім того, зафіксовано п’ять артилерійських ударів по місту Бахмут. Російські снаряди поцілили в оселі мешканців, є вбиті та травмовані. Пошкоджено 9 приватних та 3 багатоквартирних будинки. Також є травмовані у Часовому Ярі. Ворог обстріляв місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Натомість вдалося евакуювати ще 168 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 27 800 осіб, серед них 4321 – діти, 1734 – люди з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 160 людей загинули та 2 532 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.