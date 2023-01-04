За добу російські війська обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 7 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Соледар, селище міського типу Велика Новосілка, села Веселе, Кам’янка та Красногорівка.

Російські загарбники завдавали ударів по мирному населенню ракетами, зенітно-ракетними комплексами “С-300”, реактивними системами залпового вогню “Град” та артилерією. Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 7 цивільних об’єктів – житлові будинки та інфраструктуру.

Двох ракетних ударів зазнала Костянтинівка, пошкоджено будівлю підприємства, інформації про постраждалих не надходило. У Краматорську є поранений мирний житель після влучання ракети на околиці міста.

Крім того, росіяни чотири рази обстріляли з артилерії Курахове. Загинула цивільна людина, є травмовані. Руйнувань зазнали щонайменше два багатоквартирні та два приватні будинки, магазин. Також є поранений і в Гірнику, пошкоджено приватне житло.

Тим часом вдалося евакуювати ще 28 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 34 255 осіб, серед них 5 079 – діти, 1 994 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 287 осіб, ще 2 810 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.