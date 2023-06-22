Протягом доби російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула одна особа, також є поранені серед мирних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Ворог прицільно розстрілював житлові будинки. Росіяни застосували проти мирного населення ракети “Іскандер” і С-300, авіацію, РСЗВ “Град”, артилерію, танки.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Північне, Щербинівка, Ясногірка, села Антонівка, Галицинівка, Ласточкине, Новоочеретувате, Рай-Олександрівка.

Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 60 цивільних об’єктів: 46 приватних будинків, адмінбудівля швидкої медичної допомоги, автомийка, господарська споруда, гараж, ЛЕП, газопроводи, автомобілі.

Російські війська вдарили по Покровську з ракетного комплексу “Іскандер”, поцілили у приватний сектор. П’ятьох цивільних мешканців травмовано, серед них – 11-річний хлопчик. Пошкоджено 15 осель.

У Часовому Яру російські окупанти артилерійським ударом зруйнували приватний будинок, який вигорів вщент. Загинула людина. Внаслідок артобстрілу є поранений в Антонівці Мар’їнської громади.

Селище Щербинівка окупанти обстріляли “Градом” та артилерією – постраждали 13 будинків.

Крім того, з артилерії російські армійці накрили Рай-Олександрівку, пошкодили 7 приватних будинків, перебили комунікації.