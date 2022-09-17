У Донецькій області за добу окупанти обстріляли сім населених пунктів, серед них нещодавно звільнений українськими військовими Святогірськ.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Російські війська атакували 7 населених пунктів, серед них: Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Торецьк, селище міського типу Велика Новосілка, а також села Новий Комар й Новоочеретувате.

Також загарбники обстріляли з реактивної артилерії нещодавно звільнений Святогірськ, внаслідок чого загинула людина, а дитина отримала поранення.

Російські загарбники поцілили в житлові будинки, школу, коксохімічний завод й пасіку, внаслідок чого є вбиті та поранені серед мирних жителів, зокрема постраждала дитина.

У Нацполіції зазначили, що окупанти здійснювали обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню й танків. Найбільше ударів – шість зазнала Авдіївка. Знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів, з них 10 – житлові будинки.

Крім того, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за 16 вересня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло двоє мирних жителів.

“За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Святогірську і Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення”, – розповів Павло Кириленко.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Донецькій області від рук окупантів загинуло 853 осіб, ще 2 135 були поранені. Проте ці дані без урахування кількості жертв та поранених у Маріуполі й Волновасі.