Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Російські війська атакували 7 населених пунктів, серед них: Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Торецьк, селище міського типу Велика Новосілка, а також села Новий Комар й Новоочеретувате.
Також загарбники обстріляли з реактивної артилерії нещодавно звільнений Святогірськ, внаслідок чого загинула людина, а дитина отримала поранення.
Російські загарбники поцілили в житлові будинки, школу, коксохімічний завод й пасіку, внаслідок чого є вбиті та поранені серед мирних жителів, зокрема постраждала дитина.
У Нацполіції зазначили, що окупанти здійснювали обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню й танків. Найбільше ударів – шість зазнала Авдіївка. Знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів, з них 10 – житлові будинки.
Крім того, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за 16 вересня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло двоє мирних жителів.
“За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Святогірську і Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення”, – розповів Павло Кириленко.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Донецькій області від рук окупантів загинуло 853 осіб, ще 2 135 були поранені. Проте ці дані без урахування кількості жертв та поранених у Маріуполі й Волновасі.
- Російські окупанти протягом 16 вересня та у ніч на 17 вересня обстрілювати Миколаївську область. Унаслідок обстрілів загинуло одна людина.
- Близько 2 години ночі окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксовано два ракетні влучення.
- В ніч на 17 вересня російські загарбники обстріляли інфраструктуру Запорізької області, серед руйнацій місцевий будинок культури, спортивний клуб й гімназія.