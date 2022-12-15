Протягом 14 грудня стало відомо, що військові РФ вбили двох мирних жителів Донецької області: у Бахмуті та Роздолівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, ще 4 людини в області зазнали поранень.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 257 людина загинула 2 742 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “За кожен воєнний злочин на нашій землі росіяни будуть відповідати!”, — наголосив Кириленко.

Крім того, за даними Генштабу на Бахмутському напрямку обстріляно райони сімнадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар.