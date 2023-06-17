Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, село Богоявленка.

Російські загарбники атакували мирне населення ракетами, артилерією, РСЗВ “Град”. Внаслідок ворожих атак поранено рятувальника. Руйнувань зазнали три приватних будинки й господарча споруда.

Трьома ракетами російські загарбники вдарили по Авдіївці. Попередньо цивільне населення не постраждало.

Крім того, сьогодні після опівночі російські війська з “Градів” обстріляли Торецьк. Пошкоджено багатоквартирний будинок, школу, магазини. Інформації про жертв і поранених наразі немає.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 563 особи, ще 3 702 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.

Зокрема, в Україні триває 479-та доба від початку повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 219 тисяч російських окупантів.

Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.