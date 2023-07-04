Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Проти мирного населення російські армійці застосували керовані авіабомби ФАБ-250, РСЗВ “Град”, артилерію.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Гостре, села Богоявленка, Диліївка, Дружба, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Предтечине.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об’єктів: 11 житлових будинків, промислові підприємства.

З артилерії російські війська обстріляли Предтечине, вбили людину. Руйнувань зазнали 2 приватних оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу смт Гостре поранено 76-річну жінку, пошкоджено два будинки.

На Торецьк росіяни скинули дві авіабомби. Зруйновано багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає.

Авдіївку ворог продовжує рівняти із землею. Загалом за минулу добу та сьогоднішній ранок зафіксовано 10 ударів по місту, з них сім – ракетні. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 593 особи, ще 3 794 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.