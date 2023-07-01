Протягом доби російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирного населення.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Очеретине, Шевченко, Щербинівка, села Миколаївка, Новодмитрівка, Новоукраїнка, Сергіївка.

Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 39 цивільних об’єктів: 31 приватний будинок, школа, магазин, складське приміщення, водогін, газопровід, електромережі

На Торецьк росіяни скинули авіаційну бомбу ФАБ-500. Інформація про постраждалих не надходила. По селу Сергіївка ворог завдав удару ракетою “Іскандер”, поцілив у школу, де були вчителі. Двоє працівників загинули, шестеро мешканців поранені.

Миколаївку Костянтинівської громади російські окупанти накрили з артилерії, вбили людину. Ще одна особа поранена. Пошкоджено приватний будинок та господарські споруди.

Трьома ракетами С-300 російські армійці обстріляли Шевченко, поранили жінку. Внаслідок артилерійського обстрілу у Гострому зазнали поранень двоє осіб, пошкоджено три приватних будинки.

Крім того, масованих атак зазнала Костянтинівка – пошкоджено 20 приватних осель, перебито комунікації. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 589 осіб, ще 3 786 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.