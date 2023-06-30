Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Встановлено інформацію про двох цивільних мешканців, поранених раніше в Серебрянці та Авдіївці.
Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Курахове, смт Велика Новосілка, села Богоявленка, Времівка, Ласточкине, Нескучне, Новоукраїнка.
Російські армійці атакували мирне населення авіабомбами ФАБ-250, ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією. Інформації про руйнування наразі не надходило.
Авдіївка витримала 9 обстрілів. На Нескучне Волноваського району росіяни скинули три керовані авіабомби ФАБ-250.
Крім того, сьогодні о 2:15 росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку. Пошкоджено 2 приватних будинки та складські приміщення. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 586 осіб, ще 3 776 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- В Україні триває 492-га доба широкомасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 228 тисяч російських загарбників.
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.