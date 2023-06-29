Протягом доби російські армійці обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула одна особа, також є поранені.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські армійці застосували проти мирного населення авіацію, ЗРК С-300, РСЗВ “Град”, артилерію.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Залізне, Красногорівка, Новогродівка, смт Велика Новосілка, Очеретине, Шевченко, села Благодатне, Богоявленка, Пречистівка, Серебрянка.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 10 цивільних об’єктів: 8 житлових будинків, банк, електромережі. Крім того, внаслідок обстрілу з “Градів” у Серебрянці Бахмутського району загинула людина.

Три ракети С-300 росіяни спрямували на смт Шевченко – поранили цивільну особу, пошкодили три оселі. Ще одна ракета вдарила по Новогродівці, влучила у приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

У Красногорівці осколкових поранень зазнав чоловік. Група “Білий Янгол” надала йому першу допомогу та евакуювала до лікарні.

Під ворожим вогнем перебувало Залізне, у місті пошкоджено два багатоквартирні та приватний будинок, будівлю банку, перебито електрику.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 586 осіб, ще 3 774 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.