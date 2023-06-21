Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Російські загарбники атакували мирне населення з реактивних систем залпового вогню, артилерії та танків.
Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, смт Щербинівка, села Бердичі, Дружба, Костянтинівка, Молочарка, Новий Комар.
Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 11 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, гараж, автомобіль.
Артилерійського удару російські окупанти завдали по Дружбі – поцілили у приватну оселю, вбили людину. Ще одна цивільна особа загинула внаслідок розриву артилерійського снаряда у селі Костянтинівка.
Також гучно було і в місті Костянтинівка, де росіяни пошкодили щонайменше 5 приватних будинків.
Внаслідок ворожої атаки є поранений в Молочарці Костянтинівської громади.
Крім того, задокументовано руйнування в Нью-Йорку, завдані росіянами раніше, 19 червня. Внаслідок авіаудару фугасними бомбами ФАБ-250 у селищі пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 568 осіб, ще 3 711 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Вночі 21 червня війська РФ атакували Україну ударними дронами. Всі вони були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.
- В Україні триває 483-тя доба від початку повномасштабної російсько-української війни. Протягом цього часу українські захисники ліквідували 222 000 російських окупантів.