Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, села Карлівка, Максимільянівка, Нескучне, Уманське.
Проти мирного населення російські загарбники застосували авіабомби ФАБ-250, авіаційні ракети, артилерію.
Внаслідок ворожих атак пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 14 житлових будинків, лікарню, лабораторію, будівлю міськгазу, магазин, підприємство.
Дві керовані авіабомби та артилерію спрямували російські війська на Торецьк. Поранено двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнали 2 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 4 будівлі лікарні, інша міська інфраструктура.
Артилерійським вогнем російські окупанти накрили Максимільянівку Мар’їнської громади. Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості – чоловік і три жінки.
Крім того, стало відомо по поранену цивільну особу в селі Ясна Поляна Великоновосілківської територіальна громада, яка постраждала внаслідок артобстрілу раніше, 7 червня.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 555 осіб, ще 3 667 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- В Україні триває 471-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували більш як 213 тисяч російських окупантів.
- Вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну застосувавши ракети та БпЛА. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.
- Фахівці Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Результати виявились різними.