За добу російські загарбники обстріляли 7 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула одна особа, також є поранені.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, села Карлівка, Максимільянівка, Нескучне, Уманське.

Проти мирного населення російські загарбники застосували авіабомби ФАБ-250, авіаційні ракети, артилерію.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 14 житлових будинків, лікарню, лабораторію, будівлю міськгазу, магазин, підприємство.

Дві керовані авіабомби та артилерію спрямували російські війська на Торецьк. Поранено двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнали 2 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 4 будівлі лікарні, інша міська інфраструктура.

Артилерійським вогнем російські окупанти накрили Максимільянівку Мар’їнської громади. Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості – чоловік і три жінки.

Крім того, стало відомо по поранену цивільну особу в селі Ясна Поляна Великоновосілківської територіальна громада, яка постраждала внаслідок артобстрілу раніше, 7 червня.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 555 осіб, ще 3 667 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.