За добу російські загарбники обстріляли 7 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 24 цивільних об’єкти, також є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, села Андріївка, Нетайлове, Новий Комар.

Російські армійці обстрілювали мирне населення з авіації, РСЗВ “Ураган”, “Град” та артилерії.

Внаслідок ворожих атак троє осіб зазнали поранень – двоє в Торецьку й одна – в Нетайловому. Також пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, коксохімічний завод, залізничну колію, господарчу споруду.

Крім того, сьогодні під ранок ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, Краматорську та смт Ясногірка. Окупанти вбили трьох осіб та ще трьох поранили. Руйнувань зазнали понад пів сотні приватних осель, критична інфраструктура, приміщення поліції та службове авто.

Близько 5:00 російські війська поцілили ракетою по Ясногірці. Внаслідок ворожої атаки – двоє загиблих і двоє поранених цивільних мешканців.

Авіаудару ракетою Х-22 росіяни завдали по Костянтинівці, спричинили масові руйнування в приватному секторі. Вбито одну особу, ще одну травмовано.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 561 особа, ще 3 689 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.