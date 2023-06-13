За добу російські загарбники обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула цивільна особа, також є поранені.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці завдали 16 ударів по цивільному населенню. Окупанти атакували мирне населення з авіації, РСЗВ “Ураган”, артилерії, мінометів, а також протитанковими керованими ракетами.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахве, смт Велика Новосілка, Желанне, Нью-Йорк, Північне, села Багатир, Благодатне, Карлівка.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, магазин, автомобілі. Двох авіаударів зазнала Авдіївка. Поранено двох мешканців – літнього чоловіка та жінку, пошкоджено багатоквартирний будинок.

З артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку, пошкодили 6 приватних осель. Загинула цивільна особа, ще дві отримали травми.

Село Багатир росіяни накрили з “Ураганів”, поранили людину. Внаслідок обстрілів Благодатного пошкоджено службові автомобілі Нацполіції.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 558 осіб, ще 3 683 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.