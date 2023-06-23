Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Російські окупанти застосували на Донеччині потужну авіабомбу ФАБ-500. За добу поліціянти зафіксували 18 ударів по цивільному населенню.
Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курахівка, Нью-Йорк і Північне, села Ганнівка, Новопокровське, Новоукраїнка, Рай-Олександрівка, Семенівка, Черкаське.
Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 7 приватних будинків, школа, господарська споруда, автомобілі, газопровід.
Авіаудар керованою бомбою ФАБ-500 російські війська нанесли по Нью-Йорку. Інформації про постраждалих не надходило.
У Часовому Яру росіяни поцілили з артилерії в приватну оселю, поранили цивільну особу.
Крім того, черговий артилерійський обстріл пережили мешканці Рай-Олександрівки. Російські армійці пошкодили три приватних будинки, перебили комунікації. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 569 осіб, ще 3 718 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Уночі 23 червня війська РФ вчергове завдали по Україні ракетного удару. Ціллю окупантів став військовий аеродром на Хмельниччині, проте всі ракети були знищені.
- Основні наступальні зусилля російських окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них за добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.
- В Україні триває 485-та доба від початку повномаштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже більш як 223 тисячі загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.