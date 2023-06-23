Протягом доби російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого поранень зазнала одна особа.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські окупанти застосували на Донеччині потужну авіабомбу ФАБ-500. За добу поліціянти зафіксували 18 ударів по цивільному населенню.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курахівка, Нью-Йорк і Північне, села Ганнівка, Новопокровське, Новоукраїнка, Рай-Олександрівка, Семенівка, Черкаське.

Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 7 приватних будинків, школа, господарська споруда, автомобілі, газопровід.

Авіаудар керованою бомбою ФАБ-500 російські війська нанесли по Нью-Йорку. Інформації про постраждалих не надходило.

У Часовому Яру росіяни поцілили з артилерії в приватну оселю, поранили цивільну особу.

Крім того, черговий артилерійський обстріл пережили мешканці Рай-Олександрівки. Російські армійці пошкодили три приватних будинки, перебили комунікації. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 569 осіб, ще 3 718 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.