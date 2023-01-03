За добу російські війська обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 9 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби росіяни завдали ударів авіаційними ракетами, “Іскандерами” та “С-300”, а також “Градами”, артилерією й танками. Внаслідок ворожих атак постраждали 10 населених пунктів, загинули цивільний мешканець і поліціянт.

Обстрілів зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Дружківка, Курахове, селище міського типу Велика Новосілка, села Времівка, Веселе, Іванівське та Кам’янка.

Відтак, російські армійці здійснили 28 вогневих атак. Знищено та пошкоджено 9 цивільних об’єктів – житлові будинки, льодову арену, приміщення підприємства, гаражі.

Три удари росіяни завдали по Дружківці. Ракети “С-300” та “Іскандер” поцілили у житловий сектор й промислову зону. Пошкоджено приватний будинок, гараж і будівлю підприємства, поранено мирного жителя. Втретє по місту завдали авіаудар ракетою Х-55, зруйновано льодову арену.

Крім того, у Краматорську внаслідок влучання двох “Іскандерів” є жертви та поранені. Серед загиблих – 24-річний співробітник поліції, який перебував при виконанні службових обов’язків. У Бахмуті під час артилерійського обстрілу загинула цивільна людина.

Тим часом вдалося евакуювати ще 84 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 34 227 осіб, серед них 5 079 – діти, 1 993 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 286 осіб, ще 2 805 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.