За добу російські солдати обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Дружківка, смт Велика Новосілка, села Времівка, Новобахмутівка, Степанівка, Новокалинове, Соловйове.

Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об’єктів – 7 житлових будинків, дитячий садок, гараж, лінію електропередач, залізничне полотно.

З авіації війська РФ завдавали ударів по Авдіївці, Великій Новосілці та Времівці. З “Градів” обстріляли Новокалинове, з “Ураганів” – Степанівку та Новобахмутівку. В усіх випадках пошкоджено приватні оселі та об’єкти інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило.

Дві ракети “С-300” російські загарбники спрямували по Дружківці. Снаряди поцілили у багатоквартирний будинок і залізничне полотно. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Реактивною артилерією російські солдати атакували Бахмут. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки та гараж, є травмовані серед цивільних мешканців. Внаслідок ворожих атак є загиблий та поранений у Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 437 осіб, ще 3 307 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.