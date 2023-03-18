За добу російські солдати обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 39 цивільних об’єктів, є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Українськ, Часів Яр, Костянтинівка, села Ласточкине, Времівка, Іванівське, Новоукраїнка, Вовченка та Іванопілля.

Російські солдати атакували мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії, танків та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 39 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, лінію електропередач, магазин, гараж, автомобіль.

Шість авіаударів, обстріл з “Градів”, артилерії та танків зазнала Авдіївка. Пошкоджено 3 багатоквартирних будинки та магазин, є травмований. З “Ураганів” росіяни завдали ударів по Українську, поцілили у 4 багатоквартирних будинки, вбили людину.

Крім того, “Ураганами” та артилерією російські армійці накрили Костянтинівку. Руйнувань зазнали 25 приватних осель, є поранений.

Внаслідок ворожих атак є травмовані серед працівників поліції в Іванівському та Часовому Яру. Також одна цивільна особа отримала поранення внаслідок детонування міни у Святогірську.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 415 осіб, ще 3 221 особа зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.