За добу російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є поранені серед цивільних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох цивільних мешканців. Крім того, в Лимані одна особа загинула, підірвавшись у лісі на міні.

Протягом доби російські окупанти атакували міста Авдіївка, Вугледар, Дружківка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Гостре, Очеретине, села Іванопілля, Карлівка, Катеринівка, Ласточкине, Маркове, Новоукраїнка, Рай-Олександрівка, Тоненьке.

Мирне населення російські війська обстрілювали авіабомбами ФАБ-250, ракетами, РСЗВ “Смерч” і “Град”, артилерією та мінометами.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, завод, автомобіль, електромережі.

На житловий сектор Торецька російські загарбники скинули фугасну авіабомбу ФАБ-250. Руйнувань зазнав приватний будинок, поранено цивільну особу. Сьогодні вночі ворог обстріляв місто з “Градів”, пошкодив дві приватних оселі.

У селищі Гостре під час артилерійського обстрілу тяжко травмовано жінку, пошкоджено приватний будинок.

Крім того, ракету росіяни спрямували на Дружківку, поцілили в промислову зону, постраждалих серед цивільного населення немає. Внаслідок ворожої атаки на Вугледар поранено цивільного мешканця.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 544 особи, ще 3 636 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.