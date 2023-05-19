За добу російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 76 цивільних об‘єктів, є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби ворог атакував міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Українськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Богоявленка, Бокове, Веселе, Времівка, Карлівка, Максимівка, Новокалинове, Пречистівка.

Російські армійці задіяли проти мирного населення авіацію, ракетні системи, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Смерч”, “Ураган” і “Град”, артилерію, міномет, танки.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 76 цивільних об‘єктів – 46 житлових будинків, з них 17 багатоквартирних, магазин, спортклуб, ринок, санаторій, депо та залізничне полотно, електропідстанцію та ЛЕП, автомобілі, а також будівлі поліції.

По Костянтинівці росіяни вдарили ракетою “С-300” та “Смерчами”. Загинула людина, руйнувань зазнав житловий сектор, дві будівлі відділу поліції, магазин, спортклуб, критична інфраструктура.

На Торецьк російські загарбники скинули авіабомбу ФАБ-250. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє цивільних мешканців. Пошкоджено оздоровчий заклад, адмінбудівлю ринку, склад і торговельні павільйони.

З “Ураганів” російські військові накрили Українськ. Поранено двох жителів. Пошкоджено 13 багатоквартирних і 14 приватних будинків, цивільний транспорт, лінії електропередач.

Внаслідок ворожих обстрілів у Великій Новосілці вбито одну особу, ще троє поранених в Авдіївці та двоє – у Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 523 особи, ще 3 552 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.