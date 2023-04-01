За добу російські солдати обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Бахмут, Авдіївка, Дружківка, селище міського типу Велика Новосілка, села Карлівка та Времівка.

Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 12 цивільних об‘єктів – 6 житлових будинків, бібліотеку, профліцей, адмінбудівлю, магазини, газову трубу.

З авіації та артилерії російські війська обстріляли Авдіївку. Поцілили у приватну оселю, 2 осіб загинуло, серед них – дитина 2022 року народження, ще 2 осіб травмовано.

Крім того, “Смерчами” російські окупанти атакували Дружківку. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки та об’єкти соціальної інфраструктури, є поранений.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 440 осіб, ще 3 316 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.