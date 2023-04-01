Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські армійці атакували міста Бахмут, Авдіївка, Дружківка, селище міського типу Велика Новосілка, села Карлівка та Времівка.
Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії та танків.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 12 цивільних об‘єктів – 6 житлових будинків, бібліотеку, профліцей, адмінбудівлю, магазини, газову трубу.
З авіації та артилерії російські війська обстріляли Авдіївку. Поцілили у приватну оселю, 2 осіб загинуло, серед них – дитина 2022 року народження, ще 2 осіб травмовано.
Крім того, “Смерчами” російські окупанти атакували Дружківку. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки та об’єкти соціальної інфраструктури, є поранений.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 440 осіб, ще 3 316 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Станом на ранок 1 квітня 2023 року 467 дітей загинуло та понад 944 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- В Україні триває 402-га доба повномаштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували майже 174 тисяч російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
- Основні наступальні дії окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбули тут 70 ворожих атак.