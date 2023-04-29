За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 65 цивільних об’єктів, є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби росіяни атакували міста Авдіївка, Бахмут, Залізне, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью-Йорк і Очеретине, села Новокалинове, Хромове.

Росіяни обстрілювали мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град” та артилерії.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 65 цивільних об’єктів – 47 житлових будинків, аптеку, школу, кафе, ринок, магазини, приміщення заводу, водогін, тепломережу, цивільні авто.

З “Градів” російські окупанти обстріляли Торецьк, вбили одну особу, є поранені. Пошкоджено 16 приватних будинків, соціальна та критична інфраструктура. Крім того, внаслідок ворожих атак є поранені в Бахмуті, Очеретиному та Часовому Яру.

Зокрема, сьогодні о 4:50 російські загарбники атакували безпілотниками Малотаранівку Краматорського району, пошкодили 8 приватних будинків і гараж. Поранено двох осіб, серед них – дитина.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 487 осіб, ще 3 452 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.