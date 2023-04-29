Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби росіяни атакували міста Авдіївка, Бахмут, Залізне, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью-Йорк і Очеретине, села Новокалинове, Хромове.
Росіяни обстрілювали мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град” та артилерії.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 65 цивільних об’єктів – 47 житлових будинків, аптеку, школу, кафе, ринок, магазини, приміщення заводу, водогін, тепломережу, цивільні авто.
З “Градів” російські окупанти обстріляли Торецьк, вбили одну особу, є поранені. Пошкоджено 16 приватних будинків, соціальна та критична інфраструктура. Крім того, внаслідок ворожих атак є поранені в Бахмуті, Очеретиному та Часовому Яру.
Зокрема, сьогодні о 4:50 російські загарбники атакували безпілотниками Малотаранівку Краматорського району, пошкодили 8 приватних будинків і гараж. Поранено двох осіб, серед них – дитина.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 487 осіб, ще 3 452 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що внаслідок вчорашнього удару РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло п’ятеро дітей.
- У розвідці Великої Британії назвали ймовірні цілі масованого ракетного удару Росії по Україні вночі 28 квітня. Британські розвідники зауважили, що цей обстріл України свідчить про те, що окупанти вирішили відмовитись від далекобійних ударів.
- Російські загарбники під приводом “евакуації” планують депортувати до Росії всіх школярів з Горлівки Донецької області.