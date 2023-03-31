За добу російські солдати обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстрілювали міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, селище міського типу Ясногірка та село Кутузовка.

Російські солдати атакували мирне населення із зенітно-ракетних комплексів «С-300», реактивних систем залпового вогню “Смерч” та артилерії. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об‘єктів – 16 житлових будинків, складські приміщення, лінію електропередач, трансформатор, автомобілі.

Дві ракети “С-300” російські армійці спрямували на Ясногірку, поцілили у 5 приватних осель, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, зі “Смерчів” військові РФ завдавали ударів по Кутузовці. Руйнувань зазнали 10 приватних будинків та автомобіль. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Реактивною артилерією російські окупанти атакували Костянтинівку. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, є травмований. Внаслідок ворожих атак є вбитий та поранені у Бахмуті.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 438 осіб, ще 3 313 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.