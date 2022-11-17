Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби окупанти здійснили сім вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, села Переїзне та Времівка.
Війська РФ завдали ударів по мирному населенню з реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків, пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю.
За даними Нацполіції, внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті та Переїзному.
Натомість вдалося евакуювати ще 152 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 29 800 осіб, серед них 4575 – діти, 1867 – особи з інвалідністю.
За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 213 людей загинули та 2 604 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
Зазначимо, що сьогодні вранці, по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунала повітряна тривога. Окупанти знову завдали ракетних ударів по території України.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські військові здійснювали удари по газовидобувних об’єктах України та Південному машинобудівному заводу в Дніпрі.
- Сьогодні, 17 листопада, внаслідок удару по об‘єкту інфраструктури в Одеській області постраждало троє осіб.
- Сьогодні вранці, під час масштабної повітряної тривоги, російські окупанти завдали ракетних ударів по Харківщині. Поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Є постраждалі.