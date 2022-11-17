За добу російські загарбники обстріляли 4 населені пункти у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби окупанти здійснили сім вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, села Переїзне та Времівка.

Війська РФ завдали ударів по мирному населенню з реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків, пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю.

За даними Нацполіції, внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті та Переїзному.

Натомість вдалося евакуювати ще 152 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 29 800 осіб, серед них 4575 – діти, 1867 – особи з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 213 людей загинули та 2 604 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.

Зазначимо, що сьогодні вранці, по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунала повітряна тривога. Окупанти знову завдали ракетних ударів по території України.