За добу російські солдати обстріляли 8 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Карлівка, Вовченка.

Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 2 житлових будинки та цех заводу.

З авіації, “Градів” та артилерії російські солдати завдавали ударів по Авдіївці. Місто зазнало 7 вогневих атак. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило.

Зокрема, внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті та Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 436 осіб, ще 3 302 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.