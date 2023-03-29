Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Карлівка, Вовченка.
Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 2 житлових будинки та цех заводу.
З авіації, “Градів” та артилерії російські солдати завдавали ударів по Авдіївці. Місто зазнало 7 вогневих атак. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило.
Зокрема, внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті та Часовому Яру.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 436 осіб, ще 3 302 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- 28 березня російські війська обстріляли цивільних жителів та інфраструктуру населених пунктів Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області. Зокрема, у самому Богодухові ракетним ударом ворога пошкоджено 13 будинків, а також поранений чоловік.
- В Україні триває 399-та доба широкомасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 172 тисячі російських загарбників.
- Зенітники Повітряних сил підтвердили знищення ворожого бомбардувальника Су-24М на Бахмутському напрямку у вівторок.