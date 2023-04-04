За добу російські солдати обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстрілювали міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Залізне, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Торське, Новоукраїнка.

Російські солдати атакували мирне населення із ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об’єктів – 6 житлових будинків, лікарню, будівлю шахти, торговельний комплекс, адмінбудівлі, автобус, автомобілі. Дві ракети “С-300” росіяни спрямували по Торецьку, поцілили в будівлю шахти, вбили цивільних.

З “Ураганів” російські армійці атакували Курахове. Руйнувань зазнали лікарня, торговельний комплекс, об’єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, в Авдіївці російські загарбники обстріляли автобус, внаслідок чого одна особа загинула, ще одну – травмовано. Зокрема, внаслідок ворожих артилерійських атак є загиблий у Торському та поранений у Новоукраїнці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 450 осіб, ще 3 339 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.