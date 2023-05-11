За добу російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об’єктів, є загиблі серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники завдали ударів по містах Авдіївка, Торецьк, Курахове, Часів Яр, Костянтинівка, Бахмут, смт Велика Новосілка, Щербинівка, Нью-Йорк, селах Новокалинове, Карлівка, Сокіл та Білокузьминівка.

Російські загарбники обстрілювали цивільне населення з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерії, мінометів. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 30 цивільних об’єктів – 25 житлових будинків, приміщення банку, гаражі, автомобіль, фермерське господарство.

Росіяни здійснили чотири артилерійські атаки на Часів Яр, поцілили в оселі, вбили двох цивільних мешканців. Внаслідок ворожих атак є поранений в Бахмуті.

Артилерією російські армійці накрили Курахове. Пошкоджено 8 приватних і два багатоквартирних будинки. Інформації щодо постраждалих не надходило. Внаслідок авіаудару по селу Новокалинове Очеретинської територіальної громади вбито одну особу.

Крім того, ракету “С-300” росіяни спрямували по Костянтинівці, поцілили в багатоквартирний будинок та будівлю банку. Після опівночі ворог знову завдав ракетного удару по місту. Травмовано цивільну особу. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, будівля кінотеатру та підприємство.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 501 особа, ще 3 488 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.