За добу російські солдати обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 35 житлових будинків, є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, селищі міського типу Велика Новосілка, селах Галицинівка, Времівка, Карлівка, Новосамарське, Сєверне, Тоненьке, Григорівка, Новоукраїнка, Орлівка, Зоряне, Комишівка, Георгіївка.

Російські солдати атакували мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, “Торнадо – С”, артилерії, мінометів та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 45 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, школи, цех заводу, автомобілі.

З авіації, “Градів” та артилерії росіяни бомбили Авдіївку. Пошкоджено цех заводу, інформації щодо жертв не надходило. Також ракету “С-300” російські окупанти спрямували по селу Комишівка. З “Ураганів” обстріляли Новоукраїнку. Авіаційну ракету “Р-37” російські окупанти випустили по Новосамарському.

Крім того, з “Градів” росіяни завдавали ударів по Часовому Яру. В усіх випадках руйнувань зазнали приватні оселі та багатоквартирні будинки. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

З “Ураганів” і “Торнадо-С” російські війська накрили Костянтинівку, поцілили у три багатоквартирні і 20 приватних будинків, автомобілі. Є травмовані цивільні мешканці.

Також внаслідок артилерійських атак російських армійців є загиблий та поранений у Бахмуті.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 412 осіб, ще 3 210 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.