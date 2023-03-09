За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, селищах міського типу Велика Новосілка, Желанне, селах Карлівка, Сєверне, Кам’янка, Ласточкине, Тоненьке та Красногорівка.

Російські загарбники атакували мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об‘єктів – 9 житлових будинків, будівлю та цех заводу, лікарню, гараж, господарчу споруду.

Найбільше обстрілів – п’ятнадцять – зазнала Авдіївка. Росіяни завдавали ударів по місту з авіації, “Градів” та артилерії. Пошкоджено інфраструктуру, вбито та поранено цивільних мешканців.

З авіації та артилерії російські окупанти продовжують знищувати Бахмут. Руйнувань зазнали три багатоквартирні будинки, є загиблий та травмований.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 402 особи, ще 3 142 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.