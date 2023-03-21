За добу російські солдати обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 5 житлових будинків, є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, селах Карлівка, Сєверне, Ласточкине, Трудове, Новокалинове, Максимільянівка, Орлівка, Тоненьке.

Російські солдати атакували мирне населення з авіації, РСЗВ “Град”, артилерії, танків. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 9 цивільних об‘єктів – 5 житлових будинків, ангар, господарчу споруду, газогін та водопровід.

Найбільше обстрілів – 17 – зазнала Авдіївка. Російські армійці завдавали ударів по місту з авіації, “Градів”, артилерії, танків. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, вбито та поранено цивільних мешканців.

Крім того, реактивною артилерією російські солдати продовжують нищити Бахмут, є загиблий і травмований.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 420 осіб, ще 3 244 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.