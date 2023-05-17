За добу російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого руйнувань зазнали 60 цивільних об’єктів.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Курахове, Костянтинівка, Торецьк, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Курахівка, Новоселівка, села Максимівка, Времівка, Карлівка, Острівське, Новокалинове, Богданівка, Дружба.

Російські загарбники завдавали ударів по області авіацією, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерією, мінометами. Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 60 цивільних об’єктів – 30 житлових будинків, магазини, адмінбудівля, шахта, виробничі цехи, котельні, господарчі споруди, газопровід, гаражі, автомобілі.

Чотири авіаудари російські армійці завдали по Авдіївці, загалом місто зазнало 10 обстрілів. Пошкоджено завод, інформації про постраждалих не надходило.

З артилерії російські загарбники обстріляли Курахове, вбили та поранили цивільних осіб. Руйнувань зазнали багатоквартирні й приватні будинки. Ракетою “С-300” російські окупанти вдарили по Краматорську, пошкодили два багатоквартирних будинки, котельню, автомобілі.

Чотири ракети та артилерійські снаряди росіяни спрямували на Костянтинівку. Травмовано цивільну особу. Руйнувань зазнали приватна оселя та інфраструктура.

Внаслідок ворожих атак є поранені у Часовому Яру та селі Богданівка.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 519 осіб, ще 3 538 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.